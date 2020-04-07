Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая регулярно ездит выступать в оккупированный Крым и на Донбасс, сделала очередное скандальное заявление

Так, скандальная певица, известная своими украинофобными заявлениями, рассказала, что не видела крымчан, не желавших жить в РФ.

Своими нетрезвыми мыслями она поделилась в интервью для журнвлистов Комсомольской правды.

По ее словам, перед аннексией Крыма она якобы случайно попала на полуостров и увидела, что они не желают быть с Украиной, а хотят войти в состав Российской Федерации.

"Было ощущение густое химическое, неописуемое словами... У людей в Крыму в глазах было написано, что они счастливые и хотят в Россию. А вот тех, кто не хотят – я таких не видела", - сказала певица.

Также ранее сообщалось, что поддерживающая террористов "ДНР" и "ЛНР" российская рок-певица Юлия Чичерина сделала скандальное заявление об Украине.

Скандальная певица заявила, что на Донбассе живет множество русских людей, а сама Украина и вовсе является Россией.

"Украина - это Россия. Большинство - обычные православные люди. Правда, таможня была как разбойничий кордон - жадноватые в целом, а так те же русские", - поделилась своими нетрезвыми мыслями скандальная певица.

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.