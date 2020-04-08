Юрист из Одессы Назар Ужвий закатал громкую истерику из-за того, что его не хотели впускать в магазин без защитной маски
Как передает Politeka.net, соответственную запись он опубликовал на своей страничке в Facebook.
По его словам, такой поступок работников супермаркета "Сильпо", якобы ущемлял его права, как человека.
"Есть закон, который определяет права человека. Вы подчиняетесь постановлению Кабмина. Для вас правительство это ваш Бог? Давайте поступать по совести", - обратился он к охранникам.
После этого на место прибыли правоохранители, которым все же удалось урегулировать этот инцидент. Так, несмотря на нарекания охраны магазина, адвокат все же вошел в супермаркет без маски и, не купив ничего, покинул его.
Стоить отметить, что такой поступок юриста пользователи сети не оценили.
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"Назар, Вы "условно" здоровый человек. И пройдя по магазину может уже и не здоровый. По этому маску всё таки нужно одевать в общественном месте...", ""не раз уже по морде получал, деятель", "Просто шоу. Интересно заснять подобное шоу в Китае или Италии. Посмеялись бы.", - писали в комментариях.
Стоит заметить, что из-за эпидемии в Украине ввели карантин, который предусматривает ряд правил, в частности и то, что в супермаркеты нужно приходы в защитных масках, чтобы уберечь и себя, и окружающих.
Карантин продлится до 24 апреля, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.
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