Юрист из Одессы Назар Ужвий закатал громкую истерику из-за того, что его не хотели впускать в магазин без защитной маски



Как передает Politeka.net, соответственную запись он опубликовал на своей страничке в Facebook.



По его словам, такой поступок работников супермаркета "Сильпо", якобы ущемлял его права, как человека.

"Есть закон, который определяет права человека. Вы подчиняетесь постановлению Кабмина. Для вас правительство это ваш Бог? Давайте поступать по совести", - обратился он к охранникам.

После этого на место прибыли правоохранители, которым все же удалось урегулировать этот инцидент. Так, несмотря на нарекания охраны магазина, адвокат все же вошел в супермаркет без маски и, не купив ничего, покинул его.

Стоить отметить, что такой поступок юриста пользователи сети не оценили.

"Назар, Вы "условно" здоровый человек. И пройдя по магазину может уже и не здоровый. По этому маску всё таки нужно одевать в общественном месте...", ""не раз уже по морде получал, деятель", "Просто шоу. Интересно заснять подобное шоу в Китае или Италии. Посмеялись бы.", - писали в комментариях.

Под карантином | Маски-Шоу в Сильпо | Можно ли в магазин без маски? Невежественный народ заслуживает рабского существования. Нам, украинцам, свойственно разбираться во всём и не знать ничего. Например, ходящие в масках, верят что без масок нельзя ходит. Есть закон, в котором так написано. Однако, вся фишка года заключаются в том, что никаких ограничений Прав Человека не предусмотрено в «чрезвычайной ситуации», которую ввели постановлением Кабинета Министров Украины. Закон - это акт Парламента, и только! ст. 92 Конституции Украины: часть 1. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАКОНОМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА. Заболеваемость атипичной пневмонией в провинции Ухань, что в Китае, и основанная на ней смертность составляет 0.04-0.12% от всех респираторных поражений биологического организма Человека. При этом от гриппа, обычного гриппа, показатель смертности 1%. Самих штаммов «короновируса» никто никогда не видел и не обнаруживал, а исследуют только генетических материал из бронхов, проще говоря мокроты и отхаркивающую слизь, то есть лисозомы после отработки лимфатической системы. Чую манипуляцию! Ох, какую афёру!.... город Одесса, 05 апреля 2020 год, магазин Сильпо, Французский бульвар, 16. Вокруг все в масках. Похоже не гетто. Gepostet von Nazar Uzhvii am Samstag, 4. April 2020

Стоит заметить, что из-за эпидемии в Украине ввели карантин, который предусматривает ряд правил, в частности и то, что в супермаркеты нужно приходы в защитных масках, чтобы уберечь и себя, и окружающих.



Карантин продлится до 24 апреля, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.

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