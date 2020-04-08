Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ему тоже тяжело из-за карантина

Об этом он рассказал во время видеообращения к украинцам в среду, 8 апреля.

"Я знаю, как вы устали и как вам непросто постоянно сидеть дома. Да, мы все как будто стали героями фильма "День Сурка". Одни и те же люди вокруг. Один и тот же распорядок дня. Ежедневно: одинаковые разговоры, одинаковые новости и телепередачи. С утра и до ночи", - сказал Зеленский.

Он добавил, что отлично понимает все тяжести украинцев на карантине, поскольку сам оказался в такой же ситуации. При этом он практически не живет дома.

"Я вас понимаю, ибо и сам в такой ситуации. Сегодня здание на Банковой, фактически стало нашим домом, потому что мы работаем почти круглосуточно. И единственная смена картинки для меня - это пустые улицы рано утром и пустые улицы поздно ночью. Одинаковые. Семь дней в неделю", - пояснил президент.

Отметим, недавно первая леди напугала украинцев своим замученным видом. Она записала видеообращение, в котором представила платформу "Всеукраинской школы онлайн".

При этом многие украинцы обратили внимание на то, что лицо Елены Зеленской отекло, как будто после длительного плача. Если обычно она выглядит молодо и свежо, то теперь заметно состарилась, и выглядит расстроенной.

Напомним, Зеленский допустил серьезную ошибку в борьбе с эпидемией, раскрыты детали: "Украину ждет..."

Как сообщала Politeka, Зеленская исчезла в разгар эпидемии, украинцы потребовали объяснений: "у нас тоже есть дети".

Также Politeka писала, что в сети забили тревогу из-за исчезновения Елены Зеленской.