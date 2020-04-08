Врачи одной из больниц в Николаеве вынуждены стирать одноразовые костюмы и даже шапочки



Как передает Politeka.net, соответствующий снимок опубликовал журналист Олег Деренюга на своей странице в Facebook.

"Это двор городской поликлиники №5 в Николаеве. Ладно, что медикам приходится стирать одноразовые костюмы. Но медицинские шапочки?" – задается вопросом автор снимка.

Такой кадр поверг украинцев в ужас.



"В начале 90х мама пакеты одноразовые так стирала", "Это для комиссии))", "Жестко по отношению к медработникам"", "Ясно, вот почему в Николаевской области нет вируса", - писали в сети.

Ранее мы сообщали, что работникам сотрудникам локомотивного депо "Укрзализныци" на Полтавщине вместо реальных средств защиты от вируса самодельные "маски" из бумажных полотенец.

Кроме того, один из работников предоставил журналистам фото.







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