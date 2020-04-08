Кинорежиссер Эмир Кустурица призвал России защитить "русских" в Украине

Такое заявление он сделал российским СМИ.

По его словам, "в Украине происходит такая же катастрофа, как и Югославии"

"К сожалению, Украина сейчас идет по тому же пути, что и Югославия когда-то. И мне очень жаль, что это так. Сейчас происходит такая же катастрофа. Я считаю, что Россия должна защитить русских, которые живут в Украине", - заявил он.

Кроме того, режиссер уверен, что Ялта - это российский город.



"Я знаю Ялту по тому договору, который там был сделан после Второй Мировой войны. Знаю, что в Ялте очень хорошая погода, что здесь очень хорошие девушки. Все, что здесь, интересно для меня, потому что вы тоже часть Российской Федерации", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что российский композитор Игорь Крутой назвал россиян и украинцев братскими народами, а войну - искусственной попыткой рассорить два народа.

А вот советский и российский актер Олег Басилашвили считает, что причина конфликта в Крыму и на Донбассе таится в нагнетании ненависти, которую развила Россия, делая акцент на оружии и запугивании мирного населения.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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