Режиссер Никита Михалков заявил, что украинцы больше не будут "братским народом" с россиянами

Такое мнение он озвучил "Дождю".

Скандальный режиссер удивился, что конфликт между странами уже не "рассосется само собой".



"Нам всегда казалось, что это само собой рассосется. Казалось, Украина – ну куда они денутся? А они работали – 23 года воспитывалось поколение людей, которые уже никогда не вернутся в братство со славянским русским народом", – заявил он.

Кроме того, он уверен, что в Украине занимаются расколом православия.

"Суровое время, связанное с самим существованием русского мира. Ему угрожает самое страшное, как бы сказал Бжезинский, — коммунизм разрушен, осталось разрушить православие. Вот сейчас этим занимаются все последователи Збигнева", - заявил скандальный режиссер.

Отметим, что Михалков включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Режиссер также известен своей антиукраинской позицией, которую неоднократно высказывал в различных интервью.

А вот российский композитор Игорь Крутой назвал россиян и украинцев братскими народами, а войну - искусственной попыткой рассорить два народа.

Также мы сообщали, что российский музыкант Юрий Лоза считает, украинцы превратились в "бестолковых" людей.

По его словам украинцы "довели страну до ручки", а антироссийский настрой появился сразу после развала СССР.

Напомним, раскрылись подробности трагедии с девушкой внука Михалкова.

Как сообщала Politeka, очумевший Михалков собрался силой "вернуть украинцев", безумие на пределе.

Также Politeka писала, что скандальный Михалков "предрек" Украине пугающее будущее.