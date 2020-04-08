Режиссер Никита Михалков заявил, что украинцы больше не будут "братским народом" с россиянами
Такое мнение он озвучил "Дождю".
Скандальный режиссер удивился, что конфликт между странами уже не "рассосется само собой".
"Нам всегда казалось, что это само собой рассосется. Казалось, Украина – ну куда они денутся? А они работали – 23 года воспитывалось поколение людей, которые уже никогда не вернутся в братство со славянским русским народом", – заявил он.
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Кроме того, он уверен, что в Украине занимаются расколом православия.
"Суровое время, связанное с самим существованием русского мира. Ему угрожает самое страшное, как бы сказал Бжезинский, — коммунизм разрушен, осталось разрушить православие. Вот сейчас этим занимаются все последователи Збигнева", - заявил скандальный режиссер.
Отметим, что Михалков включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Режиссер также известен своей антиукраинской позицией, которую неоднократно высказывал в различных интервью.
А вот российский композитор Игорь Крутой назвал россиян и украинцев братскими народами, а войну - искусственной попыткой рассорить два народа.
Также мы сообщали, что российский музыкант Юрий Лоза считает, украинцы превратились в "бестолковых" людей.
По его словам украинцы "довели страну до ручки", а антироссийский настрой появился сразу после развала СССР.
Напомним, раскрылись подробности трагедии с девушкой внука Михалкова.
Как сообщала Politeka, очумевший Михалков собрался силой "вернуть украинцев", безумие на пределе.
Также Politeka писала, что скандальный Михалков "предрек" Украине пугающее будущее.