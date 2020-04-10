Российский певец Леонид Агутин высказался о политической ситуации в Украине и отношении к ней России



По его словам, он любит украинцев, несмотря на то что они "придумали себе войну".

"Я люблю эту планету. Люблю людей, ее обитающих. Ничего не могу с собой поделать, таким урожден. Я люблю украинцев, этих пламенных революционеров, которые сами себе придумали войну, загнали себя в тупик и теперь готовы каждого, кто не согласен с ними хоть в чем-то, считать контрреволюционером проклятым, с подлой гражданской позицией", - отметил он.

Кроме того, певец не оставил без внимания и россиян.

"Люблю своих соотечественников, которые, сбившись в стадо, напоминают когтистого медведя после спячки, того, что в "праведном гневе" машет лапами в разные стороны, задевая свои собственные жизненно важные органы",



Подводя итог, артист призвал всех задуматься о происходящем.

"Люди, мы не совершенны, что поделать... Я прошу вас, живите сердцем, но думайте-то головой. Начните слушать друг друга, иначе погубите этот зыбкий мир к чертовой матери", – написал Агутин.

Отметим, что российский певец попал в список украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

Певцу вменяется «участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей на территории аннексированного Крыма».

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