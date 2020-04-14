Известный российский комик Гарик Харламов, который часто остро шутит о власти Кремля, сделал скандальное заявление об аннексированном Крыме

Многие звезды в России поддерживают политику президента РФ Владимира Путина, касающуюся Крымского полуострова и агресси против Украины.

Свое мнение по поводу происходящего в Крыму высказал и резидент Comedy Club Гарик Харламов.

Когда Российская Федерация аннексировала Крым, провела там незаконный референдум, он выказывал безграничную радость. Шоумен считал, что Россия просто возвращает "исконно русский Крым".

При этом шоумен объяснял, что в Русско-Турецкой войне русские отвоевали у турок Крым, но потом по доброте душевной Никита Хрущев решил подарить полуостров Украине.

"Исправлена чудовищная ошибка СССР и лично Никиты Хрущева. Крым исконно Русская земля. Теперь он возвращается обратно. Вот история", - писал Гарик Харламов на своей странице в социальной сети.



Также ранее сообщалось, что резидент Comedy Club, российский актер и юморист Гарик Харламов высмеял реалии Российской Федерации в песни

Так, артист в своей юмористической композиции провел аллюзию на ситуацию, сложившуюся в стране. Харламов сравнил происходящее в РФ с баллом, на котором некие "кавалеры" танцуют и при этом испражняются на пол.

Напомним, что жена Харламова в отчаянии, близкие люди ушли один за другим: "Что со мной не так?".

Как сообщала Politeka, Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова.

Также Politeka писала, что жена Харламова изменилась до неузнаваемости и напугала своим видом: "Не кормят вообще".