Известный российский комик Гарик Харламов, который часто остро шутит о власти Кремля, сделал скандальное заявление об аннексированном Крыме
Многие звезды в России поддерживают политику президента РФ Владимира Путина, касающуюся Крымского полуострова и агресси против Украины.
Свое мнение по поводу происходящего в Крыму высказал и резидент Comedy Club Гарик Харламов.
Когда Российская Федерация аннексировала Крым, провела там незаконный референдум, он выказывал безграничную радость. Шоумен считал, что Россия просто возвращает "исконно русский Крым".
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При этом шоумен объяснял, что в Русско-Турецкой войне русские отвоевали у турок Крым, но потом по доброте душевной Никита Хрущев решил подарить полуостров Украине.
"Исправлена чудовищная ошибка СССР и лично Никиты Хрущева. Крым исконно Русская земля. Теперь он возвращается обратно. Вот история", - писал Гарик Харламов на своей странице в социальной сети.
Также ранее сообщалось, что резидент Comedy Club, российский актер и юморист Гарик Харламов высмеял реалии Российской Федерации в песни
Так, артист в своей юмористической композиции провел аллюзию на ситуацию, сложившуюся в стране. Харламов сравнил происходящее в РФ с баллом, на котором некие "кавалеры" танцуют и при этом испражняются на пол.
Напомним, что жена Харламова в отчаянии, близкие люди ушли один за другим: "Что со мной не так?".
Как сообщала Politeka, Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова.
Также Politeka писала, что жена Харламова изменилась до неузнаваемости и напугала своим видом: "Не кормят вообще".