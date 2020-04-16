В Украине отныне можно использовать электронный паспорт в смартфоне, не предъявляя бумажного аналога
Правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении "Дія", передает Politeka.net со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
В сообщении Министерства в соцсети Фейсбук отмечается, что более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта и уже скоро они появятся в приложении "Дія".
"Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности что и бумажный, действующий внутри страны. Количество украинцев с зарубежными биометрическим паспортами значительно превышает количество владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что после завершения карантина украинцы смогут пользоваться е-паспортами: во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом; медицинского обслуживания и банковских операций; при получении административных услуг.
В Министерстве подчеркивают, что Украина стала первым в мире государством, где можно пользоваться цифровым паспортом и одновременно не предъявлять бумажного или пластикового аналога.
Новшество активно комментируют в сети. Украинцы неоднозначно отнеслись к паспорту в своем смартфоне.
"а если в трамвае смартфон тиснули-тогда шо?" - "щитай бомш..."
"Тогда вступает в действие новая интересная программа--"+ кредит" - "Якщо зберігаєте цифровий підпис і паролі до нього в телфоні, то звичайно. І пароль має бути "123456"
"Все это класс. Но чего "Дія" привязана к "Привату" и банкам-партнерам. Чего нет иного способа попроще регистрации или через другие банки?"
"Це супер. Вилазимо нарешті з середньовіччя. А то як дикарі ходили з тою макулатурою"
"и в чём смысл? Теперь специалисты по ит будет делать паспорта на разные имена и с нужной фоткой - попробуй доказать что приссланный штраф не твой, полицейскии мамой поклянёться - ну видел его в смартфоне, на те хрест, век воли не выдать"
"Вот она эра благоденствия для жуликов и хакеров"
"У нас до сих пор ID паспорта без прописки не принимает никто, так как нет сканеров. Теперь еще больше усложняем?"
Напомним, украинцев ждут важные изменения с паспортами: уже с 1 мая.
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