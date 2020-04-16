В Украине до начала мая могут ограничить продажу алкоголя

С такими рекомендациями выступили во Всемирной организации здравоохранения (ВООЗ).

В организации обратили внимание на проблему алкоголя на фоне пандемии и призвали страны ограничить доступ к спиртным напитках до окончания карантина.

Подчеркивается, что употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний и расстройств психического здоровья, которые могут сделать человека более уязвимым для уханьского вируса

Также в ВООЗ напомнили, что из-за алкоголя умирают 3 миллиона человек в год во всем мире, треть из которых происходит в Европейском регионе ВОЗ. Это не только регион с самым высоким потреблением алкоголя и самой высокой распространенностью пьющих среди населения, но также регион с самой высокой долей смертей, вызванных алкоголем.

"Во время пандемии COVID-19 мы должны по-настоящему спросить себя, на какие риски мы идем, оставляя людей взаперти в их домах с веществом, которое вредно как с точки зрения их здоровья, так и с точки зрения их поведения для других, включая насилие", - заявила руководитель программы Программы по борьбе с алкоголем и наркотиками ЕРБ ВОЗ Карина Феррейра-Борхес.

Также в международной организации разрушили миф о том, что алкоголь убивает вирус. При этом подчеркивается, что употребление высокопрочного этилового спирта (этанола), особенно если он был фальсифицирован метанолом, может привести к летальному исходу.

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