Граждане Украины требуют от президента Владимира Зеленского и правительства принять меры из-за наростающей бедности

На сайте президента 16 апреля появилась петиция с просьбой выплатить каждому украинцу, потерявшему доходы из-за эпидемии, 30 000 гривен, передает Politeka.net.

"Прошу правительство Украины о срочной выплате 30 000 гривен каждому украинцу, в связи с тем, что люди не имеют уже возможности купить себе продукты питания и лекарства, оплатить аренду жилья и коммунальные услуги, зарплаты, налоги государству и аренду помещений, кредиты. Ситуация критическая и требует срочного решения от правительства Украины!", - пишет автор петиции Владислав Явный.

Украинец подкрепляет свое требование данными из других государств, оказавшихся в подобной ситуации: "Как показывает практика, многие страны выделили всем гражданам своей страны и бизнеса поддержку, суммы в долларах США Казахстан 10 млрд., Германия 1418 млрд., Россия 20 млрд., США 2658 млрд., Япония 299 млрд., Индия 22 млрд., Франция 376 млрд., Канада 75 млрд., Италия 402 млрд., Южная Корея 49 млрд., Австралия 109 млрд. долларов".

За несколько часов петицию подписали 35 человек. Для того, чтобы она попала президенту на рассмотрение, нужно 25 000 голосов. На сбор подписей остается 91 день.

Ранее мы сообщали, в связи с распространением китайского вируса и объявленной чрезвычайной ситуации правительство Украины решило осчастливить некоторых граждан дополнительными выплатами.

Так, ожидается доплата по 500 гривен людям, которые достигли 80-летнего возраста; доплата по тысяче гривен для тех, чья пенсия меньше пяти тысяч гривен; индексация пенсий, которая запланирована на первое мая.

Кроме того, доплаты также получат 300 тысяч семей-ФОП, которые платили ЭСВ на протяжении года; сто тысяч безработных и малообеспеченных граждан.

Напомним, в Кабмине сделали важное заявление о пенсиях украинцев: кого коснется.

Как сообщала Politeka, перерасчет пенсий в Украине из-за карантина: "деньги перечислят тем, кто...".

Также Politeka писала, что украинцам раскрыли, как будут начислять пенсии в условиях карантина.