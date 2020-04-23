Известный российский актер Сергей Безруков заявил, что поддерживает действия Владимира Путина в Крыму

Так, в одном из российских интервью всплыла тема Крыма.

"Я думаю, что здесь никакого несоответствия нет. Здесь нет ничего такого, что могло бы противоречить моим вкусам и взглядам. Я считаю, что действительно Крым наш. Я так считаю, потому что поддержка там была огромной. Количество русских, не русскоговорящих, а именно русских - огромное. Просто страшно себе представить, что бы творилось в Севастополе, особенно после событий в Одессе", – заявил Безруков.

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По его словам, на самом деле это было "возвращением".

"Для меня возвращение Крыма - это просто неизбежный акт справедливости. Рано или поздно это должно было произойти. Я с гастролями двадцать лет ездил в Крым, но почему-то сейчас не говорят, какие настроения всегда царили в Крыму. Ведь Крым никогда не признавал себя Украиной, а всё время говорили - мы автономная республика Крым",- уверен актер.

Кроме того, он жестко высказался о людях, которые с этим не согласны.

"То, что произошло - естественный процесс, а всё что сейчас преподносит цивилизованный Запад - это ложь и грязные инсинуации. В рожу наплевать им за такую цивилизацию, врут всё нагло! И происходит это от того, что они боятся нас. Они трясутся от страха. У них, конечно оружия, гораздо больше, чем у нас. А нам, наплевать!!!", - заявил он.

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