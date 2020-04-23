Российская актриса Лия Ахеджакова выразила мнение, что Украина может не простить РФ оккупацию Крыма и конфликт на Донбассе



В подтверждение таких слов, она привела пример Польшу, когда в 1939 году советская власть массово убивала пленных офицеров польской армии в Катынском лесу.

"Может, никогда украинцы не простят нам ни Крым, ни Донбасс, это неизвестно. Вот поляки за то, что Сталин с Гитлером когда-то делили Польшу, вон уже сколько лет прошло, а они никак не могут простить. И вряд ли простят нам Катынь, даже когда слово Катынь забудут", - уверена актриса.

По ее словам, все же надежда есть.



"Сейчас о себе заявило новое поколение молодых политиков и образованных людей со своей гражданской позицией. Есть надежда. Но не могу знать, когда с Украиной помиримся. Может, завтра, а может, через 100 лет", - отметила она.

Ранее Ахеджакова признала Крым украинским и осудила оккупацию.

"Крым наш! Наш русский Крым!". Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике какой-то огромный ущерб, и мы вообще наделали таких дел", - заявила она.

Стоит отметить, что советскую звезду все чаще травят по любой причине из-за ее позиции.

Однако Лия Меджидовна не считает себя правозащитницей. По ее словам к ней просто начали обращаться те порядочные, честные, умные СМИ, которые еще остались. Так она себе репутацию и "испортила". Стала "врагом народа" и "русофобом".

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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