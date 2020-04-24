Российская актриса Лия Ахеджакова считает, что Россия бесцеремонно украла территорию Украины

Об этом она заявила российским СМИ, передает Politeka.net.

Лия Ахеджакова, будучи россиянкой, осуждает аннекцию Крыма со стороны Российской Федерации. Она сравнивает действия россиян с кражей жилплощади у человека, который столкнулся с серьезными проблемами.

"Я Крым весь объездила, он часть моей жизни. Но это абсолютно не оправдывает воровство. Я считаю: Крым принадлежит Украине. Как это можно - отжать жилплощадь у соседа? Особенно когда в доме у него проблемы", - заявила звезда российского кино.

Лия Ахеджакова отметила, что за свои убеждения нарвалась на критику в родной стране. Против нее началась жесткая информационная кампания в интернете. Однако она гордится этим, ведь среди ее единомышленников оказались выдающиеся люди, которые тоже выступают против оккупации полуострова.

"Теперь я "террористка" в отношении Крыма. Правда, я "террорист" в компании самых уважаемых представителей нашей культуры. Мы "враги народа" и, главное, "террористы". Но такая удивительная компания - честь для меня", - подчеркнула знаменитость.

Артистка считает, что войну на Востоке Украины нужно закончить. До тех пор, пока идет конфликт, нечего расчитывать на нормальные отношения.

"Пока в Донбассе стреляют, пока гибнут люди, ничего хорошего не будет", - подытожила Ахеджакова.

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