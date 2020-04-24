Российский юморист Владимир Винокур заявил, что не поедет с гастролями в Украину

Свое мнение он аргументировал тем, что страну нужно сначала изменить.

"Я категорически против выступления в сегодняшней Украине. Будет время — тогда с удовольствием… Я Украину люблю, мое детство прошло там. Но нужно им поменять категорически все буквально, особенно все эти улицы Шухевича, Бандеры… И эти факельные шествия… Я в такую Украину не поеду", — отметил он.

По его словам, даже не несмотря на многочисленный предложения, он отказывается посещать Украину.

Ранее мы сообщали, что Владимир Винокур на полном серьезе заявил о том, что Россия никак не способствовала тому, чтобы на востоке Украины разгорелся вооруженный конфликт, а наоборот пыталась не допустить прихода военных и решить все мирным путем.

По его словам, Россия «хотела обезопасить Украину и уберечь ее от вторжения «воинствующих людей»

Также он предложил соседним странам нашего государства, взять себе «по куску Украины», для того, чтобы "наладить отношения".



«Так пускай Австро-Венгрия и Польша заберут себе куски Украины, и тогда все очень мирно произойдет», - уверен он.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.



