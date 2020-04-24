В больнице Почаева Тернопольской области больные вынуждены справлять нужду в ведра

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Такая ситуация сложилась из-за того, что в медучреждении отсутствуют собственные очистные сооружения. Также известно, что сейчас в этой больнице находятся больные "китайским" вирусом.

Больные говорят, это еще ВИП-вариант, потому ведер несколько, а также они имеют крышки. Зато в другом отделении этой же больницы на всю палату одна емкость и без крышки.

"Больных, которых положили их в терапевтическое отделение, не выпускают в туалет, что на этаже. Им принесли ведро для хождения в туалет для четырех без крышки, железное ведро обычное. Это ведро стоит почти сутки, пока санитарка его вынесет", - отметила родственница пациентки.

Кроме того, в палатах отсутствуют рукомойники. Воду людям приносят для умывания предназначено другое ведро.

Как утверждает главный врач, даже эти пластиковые ведра им закупили волонтеры.

"Это вообще нигде не прописано. Есть столько проблем, которые надо решить, кроме биотуалетов. Нам надо спасать больных. Какими условиями, нас никто не спрашивает, нас не спрашивают, что у нас медработники начали больше болеть. Нас спрашивают: сколько поступило, чем лечите, как лечите и до свидания", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что врачи одной из больниц в Николаеве вынуждены стирать одноразовые костюмы и даже шапочки.

Снимком поделился журналист Олег Деренюга в соцсетях.

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