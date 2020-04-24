Всего есть пять шагов

Украинские чиновники озвучили главные требования, выполнение откроет возможность к смягчению карантина

Как сообщает Politeka, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность», - говорится в сообщении.

Так, первый шаг называется «Контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов». При этих условиях будут разрешены прогулки по паркам и скверам, тренировки в командных видах спорта, оптовая торговля, работа кофеень (на вынос), автомойки, а также нотариусы.

Второй шаг называется «Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы». Разрешается бытовое обслуживание населения, возобновления учебы выпускных классов и подготовка к проведению ЗНО, работа кинотеатров, спортзалов, отелей и проведение спортивных мероприятий.

Третий шаг – «Высвобождение медицинской системы от больных». Открываются спортивные площадки, заведения образования, метрополитен, восстанавливается пригородное сообщение, работа ТРЦ, театры и кино, заведения общественного питания и работа хостелов, санаториев и других.

Четвертый этап носит название «Полный контроль над очагами». Восстанавливается работа всего метрополитена и наземного транспорта, ТРЦ, спортивных залов и фитнес-центров, заведений общественного питания, учреждений культуры и образования, а также плановая и стоматологическая работы.

Последний шаг называется «Прекращение внутренней передачи вируса». Он предусматривает отмену других ограничений кроме тех, которые установлены местной властью.

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