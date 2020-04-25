Известный актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко скончался на 52-м году жизни

Об этом информирует портал TMZ.

По информации журналистов, тело Дмитрия Дьяченко нашли 22 апреля в его доме в городе Дейтона-Бич (штат Флорида).

Семья звезды Голлдивуда подняла тревогу и обратилась в полицию после того, как Дмитрий Дьяченко несколько дней не выходил на связь с родственниками.

Как утверждают СМИ, смерть актера не связана с китайским вирусом. Более того, силовики не обнаружили признаков насильственной смерти.

Вероятно, Дмитрий Дьяченко, которім восхищался весь Голливуд, скончался умер поздним вечером 20 апреля или ранним утром 21 апреля. В настоящее время проводится медицинская экспертиза.

Отметим, что Дмитрий Дьяченко родился в США в 1968 году в семье украинского эмигранта и американки с греческими и шведскими корнями.

Популярность в Голливуде актер приобрел после того, как сыграл в фильме ужасов "Запретная зона", где он сыграл гида по Чернобыльской зоне.

Помимо этого, Дмитрий Дьяченко появлялся в таких фильмах как "Солдат Джейн", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", комедии "Напряги извилины"; в сериалах "Крутой Уокер", "Сыны анархии", "C.S.I. Место преступления Майами".

Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Рэмбо" Брайан Деннехи ушел из жизни. Печальную новость в своем Instagram сообщил Сильвестр Сталлоне.

Как утверждают источники в правоохранительных органах, Брайан Деннехи скончался в возрасте 81 года по естественным причинам, а не от китайского вируса.

"Великий актер Брайан Деннехи скончался. Он просто был блестящим исполнителем... Он также был ветеринаром во Вьетнаме, и очень помог мне построить характер Рэмбо. Мир потерял великого артиста", - написал Сталлоне.

Напомним, Куриленко, Хенкс и другие звезды, которые заболели вирусом из Китая: фото с «заточения»

Как сообщала Politeka, внезапно умер легендарный актер: поклонники "Звездных войн" и "Властелина колец" скорбят.

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