В эти выходные в Украину придет непогода со штормом и повышенным уровнем опасности

Об это сообщили в ГСЧС Украины, ссылаясь на прогнозы Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозам синоптиков, 25 и 26 апреля в Украине ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В связи с этим, в ГСЧС сообщили о I уровне опасности – желтом.

Непогода накроет западные, центральные и южные регионы. Особенно сильно непогода даст о себе знать в воскресенье, 26 апреля.

Кроме этого, снеголавинная опасность фиксируется на Закарпатье. Спасатели сообщили о третьем уровне опасности на высокогорье Ивано-Франковской области и в Закарпатской области.

Отметим, что кроме штормовых порывов ветра во многих областях Украины испортится погода. Ожидаются дожди и снижение температуры воздуха. По прогнозам Укргидрометцентра, дожди пройдут в западных регионах Украины и на севере. Температура опустится до 14 градусов. Ночью температура в этих регионах опустится до 6 градусов.

Тем временем, в центральных регионах продут небольшие осадки. На остальной территории Украины будет сухо.

В столице Украины на выходных пройдут дожди. При этом температура воздуха будет высокой – 17-20 градусов. Правда, ночью еще будет прохладно – примерно 7-9 градусов.

Напомним, что мощная стихия пронеслась под Киевом, кадры апокалипсиса.

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