Российский рок-музыкант Гарик Сукачев оправдался за кражу Крыма у Украины

По мнению Сукачева, Крым принадлежит России, так как россияне за него 300 лет воевали.

Об это он рассказал в интервью проекту "А поговорить?" телеканала Москва 24.

"Крым наш! Мы за него триста лет воевали. Миллионы людей за него положили свою жизнь. Русских, украинцев, узбеков, татар – если говорить о Великой Отечественной. Это наша земля", - подчеркнул он.

По его словам, крымские города всегда были "русскими". "Рассказывать мне сказки не надо, я Крым неплохо знал когда-то, я там кино снимал четыре года. И то, что происходило в Севастополе, Балаклаве, где стоял "украинский флот" – все настроения я знал. Огромные транспаранты висели "Севастополь – русский город" тогда, когда он был украинским", – добавил Сукачев.

Также ранее сообщалось, что Гарик Сукачев высказал свою позицию по поводу войны на Донбассе.

Сукачев считает, что РФ виновата лишь в том, что защищает свои интересы и никакой ответственности за свои действия она нести не должна.

"Россия, огромная страна, несет за это ответственность? Я считаю, что власть РФ не несет. Потому что революция началась в Украине и шла довольно долго. И это не первая революция. На Оранжевой я тоже был, видел эти флаги и т.д. Все не однозначно", - прокомментировал музыкант.

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.