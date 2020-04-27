Комик Михаил Галустян высказался о происходящем в Украине

По его словам, Майдан был придуман специально, чтобы ослабить Украину и Россию.



"Все события, которые происходят на Украине, начиная с их Майдана срежиссированы теми, кто хочет ослабить наши страны, натравить их друг на друга. Надеюсь, в этом у вас сомнений нет. Им это практически удалось — на, в (как хотите) Украине идет, фактически, гражданская война, власть захватила кучка олигархов, которая танками готова давить несогласных, искусственно разжигается ненависть к русским", - уверен Галустян.

Кроме того, он считает, что между странами могут наладиться отношения.

"Я верю, что украинский народ сможет понять, как жестко его «подставили» на Майдане, прогонит своих олигархов, которые отдают приказы убивать мирных граждан, и снова сможет жить в мире друг с другом и с нами. И больше не будет смертей", - отметил он.

Ранее другой российский юморист Владимир Винокур заявил, что не поедет с гастролями в Украину.

Свое мнение он аргументировал тем, что страну нужно сначала изменить.

"Я категорически против выступления в сегодняшней Украине. Будет время — тогда с удовольствием… Я Украину люблю, мое детство прошло там. Но нужно им поменять категорически все буквально, особенно все эти улицы Шухевича, Бандеры… И эти факельные шествия… Я в такую Украину не поеду", — отметил он.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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