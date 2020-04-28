Какой будет температура в ближайшее время

Погода в Украине во вторник, 28 апреля, обещает быть сухой и солнечной

Как передает Politeka.net, согласно данным Украинского гидрометцентра, по всей территории будет наблюдаться переменная облачность. Осадков синоптики не обещают. В западных областях дневная температура составит 17−21° тепла, в центральных областях — 16−18° тепла, в южных областях — 16−19° тепла, в северных областях — 15−17° тепла. Холоднее всего днем будет в восточных областях, здесь воздух прогреется до 14−16° тепла.

Погода в Киеве 28 апреля ожидается без осадков, на небе будет наблюдаться переменная облачность. Ночью температура воздуха составит 3−5° тепла, днем — 16−18° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Также мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом на 28 апреля. По ее данным, на сухую погоду в ближайшие дни повлияет антициклон над Черным морем. Также Диденко сообщила, что к концу недели ожидаются грозы.

Ранее мы сообщали, из-за изменений климата в Украине могут появиться пустыни и полупустыни. Такое мнение озвучил кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич. По его словам, в зоне риска находятся Одесская, Николаевская и Херсонская области. В этих областях постоянно держится преобладает антициклон.

Он обратил внимание на то, что катастрофическая ситуация сложилась на юге Одесской области, в городе Измаил, поскольку прошлый год там оказался рекордно сухим, и с начала 2020 года обильных дождей также не было.

"Посевы озимых начинают погибать. Аграрии там в панике. Потому что основные циклоны проходят в более северных широтах. А у них постоянное преобладание антициклона и дефицит осадков", – утверждает эксперт.

Напомним, в столице начался армагеддон: "деревья вырывает с корнями", есть первая жертва.

Также Politeka писала, что сильный шторм обрушится на Украину: какие области окажутся под ударом.