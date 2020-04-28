Российский дизайнер Артемий Лебедев считает Украину не самостоятельной страной, а частью России
Лебедев упорно считает Крым российским и называет "недоразумением" принадлежность Крыма к Украине. В своих размышлениях он зашел даже дальше – считает, что "государство Украина появилась на свет" только потому, что "старые коммунистические алкаши" решили "раздать друг другу титулы президентов вместо старых партийных".
Кроме того, запрещенный в Украине российский дизайнер Артемий Лебедев назвал нашу страну регионом РФ. Об этом он написал соответствующий пост в своем ЖЖ.
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"В России все просто - регионы в середине страны называются областями, а регионы по краям называются краями (а один регион прямо так и называется - Украина)", - заявил дизайнер.
По его словам, якобы есть лишь одно исключение из правил - это Пермский край, который лишь по ошибке не сделали областью, а назвали краем.
"Но есть одно исключение - Пермский край. Он находится в середине, но его по ошибке назвали краем, а не областью. Просто факт", - добавил он, прикрепив карту.
Также ранее сообщалось, что российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев решил вставить свои пять копеек по теме сбитого украинского Боинга, но попал под шквал критики.
Лебедев цинично отзывается о жертвах крушения. По его словам, после такой смятки "нет смысла собирать то, что остается от людей, проще это все вместе убрать и все".
Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.