Грузинская певица и экс-судья украинского «Х-фактора» Нино Катамадзе жестко высказалась о России, а также пояснила, почему отказалась от поездок в РФ

Об этом Катамадзе написала пост на грузинском языке на своей странице в Facebook, а перевод обращения певицы появился на портале издания «Грузия Online».

Она заявила, что отныне президент России Владимир Путин является не только агрессором и врагом для ее страны и соотечественников, но и ее личным. Певицу очень возмутило появление депутата Госдумы Сергея Гаврилова на месте спикера грузинского парламента. Напомним, против него в свое время вышли сотни тысяч грузин и начали требовать отставки политика.

«Мое сердце, мое слово, мой голос и протест с вами! Я никогда не сторонилась идти против насилия и несправедливости, никогда мне не было лень, и своим голосом, по-грузински, во всех частях мира и в том числе России, я всегда говорю, что Россия оккупант, Путин является врагом моей страны, а значит и моим!» — заявила она.

Катамадзе заверила, что никогда не пела по-русски и не выступала на корпоративах политиков и депутатов, а ее музыка принадлежит народу. Но она больше не будет давать концертов в России.

Также она привела в качестве аргумента цитату известного общественного деятеля Зураба Жвания: «Я грузин, а значит я европеец», и сообщила, что ее соотечественники давно стали грузинскими европейцами, способными заявить о своих ценностях и отстаивать их.

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