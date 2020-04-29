Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский, на волне скандала с певицей Региной Тодоренко, встал на ее защиту и также заявил о травле в сети

Как известно, после слов Тодоренко о домашнем насилии, что, мол, женщины сами виноваты, на нее накинулись в сети, устроив жесткую "взбучку". Певица была вынуждена оправдываться.

Поддержать артистку решил доктор Комаровский, который заявил, что знает Регину лично и считает, что она права, передает Politeka.net. Своей точкой зрения врач поделился в Телеграм-канале.

Так, Комаровский пожаловался на то, что сам часто сталкивается с нападками в сети: "Тысячи «яжематерей» эпизодически объединяются в агрессивные толпы и с криками «что может знать Комаровский о грудном вскармливании, если у него нет груди» отстаивают свое право круглосуточно кормить грудью как минимум до 3-х лет, спать с ребенком, а не с мужем, рожать, не выходя из дома, парить ноги, жрать фуфломицины, болеть корью и коклюшем... Я очень-очень хорошо знаю, что это такое – интернет-травля. Знаю на собственном опыте, хотя не могу назвать этот опыт горьким. Я взрослый мужик, идиотов и мерзавцев видел немало, - отметил Комаровский. - [...] Желающих наброситься толпой – десятки тысяч... Конечно же не могу не высказаться по поводу травли Регины Тодоренко".

По мнению доктора, артистка "не сказала ничего криминального. От слова вообще".

"Регина! Во всех своих проектах можешь на меня рассчитывать. Обещаю интервью о способах борьбы с «сетевыми экспертами». Держись, девочка. Хороших людей много, это правда, но сейчас ты можешь в этом усомниться. Но это правда", - резюмировал доктор.

Ранее мы рассказывали, скандал с Тодоренко начался с того, что звезда высказалась в сторону осуждения женщин, подвергшихся домашнему насилию. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?», - за эти слова певица впоследствии жестоко поплатилась.

Далее Регина, "поняв, что была неправа", попросила прощения в сети.

Тем не менее, поклонники певицы оказались в ней разочарованы и резко ответили ей: «Когда, вы Регина сказали, «что ты сделала, чтоб тебя не били» вы сотни тысячи женщин предали. Они может уже и хотели вырваться из ада домашнего насилия, но тут мудрая Регина говорит, что наверное это они сами виноваты и если поработают над собой, то все будет ок. Мужик не при чем, от него уходить не нужно!»

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

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