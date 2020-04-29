Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский, на волне скандала с певицей Региной Тодоренко, встал на ее защиту и также заявил о травле в сети
Как известно, после слов Тодоренко о домашнем насилии, что, мол, женщины сами виноваты, на нее накинулись в сети, устроив жесткую "взбучку". Певица была вынуждена оправдываться.
Поддержать артистку решил доктор Комаровский, который заявил, что знает Регину лично и считает, что она права, передает Politeka.net. Своей точкой зрения врач поделился в Телеграм-канале.
Так, Комаровский пожаловался на то, что сам часто сталкивается с нападками в сети: "Тысячи «яжематерей» эпизодически объединяются в агрессивные толпы и с криками «что может знать Комаровский о грудном вскармливании, если у него нет груди» отстаивают свое право круглосуточно кормить грудью как минимум до 3-х лет, спать с ребенком, а не с мужем, рожать, не выходя из дома, парить ноги, жрать фуфломицины, болеть корью и коклюшем... Я очень-очень хорошо знаю, что это такое – интернет-травля. Знаю на собственном опыте, хотя не могу назвать этот опыт горьким. Я взрослый мужик, идиотов и мерзавцев видел немало, - отметил Комаровский. - [...] Желающих наброситься толпой – десятки тысяч... Конечно же не могу не высказаться по поводу травли Регины Тодоренко".
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По мнению доктора, артистка "не сказала ничего криминального. От слова вообще".
"Регина! Во всех своих проектах можешь на меня рассчитывать. Обещаю интервью о способах борьбы с «сетевыми экспертами». Держись, девочка. Хороших людей много, это правда, но сейчас ты можешь в этом усомниться. Но это правда", - резюмировал доктор.
Ранее мы рассказывали, скандал с Тодоренко начался с того, что звезда высказалась в сторону осуждения женщин, подвергшихся домашнему насилию. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?», - за эти слова певица впоследствии жестоко поплатилась.
Далее Регина, "поняв, что была неправа", попросила прощения в сети.
Тем не менее, поклонники певицы оказались в ней разочарованы и резко ответили ей: «Когда, вы Регина сказали, «что ты сделала, чтоб тебя не били» вы сотни тысячи женщин предали. Они может уже и хотели вырваться из ада домашнего насилия, но тут мудрая Регина говорит, что наверное это они сами виноваты и если поработают над собой, то все будет ок. Мужик не при чем, от него уходить не нужно!»
Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания
А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе
Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак