Глава полиции Винничины Юрий Педос угрожал журналистам, которые сняли его незадекларированный особняк

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Роман Бочкала, передает Politeka.net.

Журналисты решили заснять особняк, в котором проживает генерал поллиции Юрий Педос, но он сразу пошел на конфликт.

"Он просто не указал его в перечне имущества, которым пользуется. Видимо, забыл. Согласно реестру, дом зарегистрирован на его отца, а достройка во дворе – на отца его жены", – рассказал Бочкала.

Коллега Романа Бочкалы вчера, 28 апреля, подъехал к дому главы полиции Винницкой области и зафиксировал, что генерал выезжал на работу именно оттуда. Более того, Педос вышел к журналистам, но когда "незваные гости" начали задавать неудобные вопросы, офицер "включил режим рагуля".

"Угрожал уголовными делами. А потом спросил, случайно в кармане корреспондента не найдутся ли наркотики. Педос позвонил 102 и сообщил: "На мой дом напали, напали на мою семью и препятствуют мне уехать", – добавил активист-расследователь.

Позже силовики изъяли камеру и хотели конфисковать флешку с записью. Более того, полицейские рассматривали возможность задержания журналиста

"Но сюжет не был снят. Стопроцентное препятствование законной профессиональной деятельности – ст. 171 УК. Вопрос. И куда мы должны жаловаться? Правильно, Педосу!.. Найдем управу на этого напуганного. Извините, но это слишком. В лучших традициях времен Януковича. Давайте сделаем известным этого Педоса", - резюмировал Роман Бочкала в своем Facebook.

"Добро пожаловать назад в м**рское государство", "Моя новая полиция... А как было - конкурсы, молодые люди", "Одни выращивают овощи, а потом некуда сбывать, другие выращивают дома, где я не я! И хата не моя", "Дно Педоса", "Хорошая фамилия.... Как хозяин", "Его фамилия говорит сама за себя", "У нас таких педосов полстраны", "Почему у всех украинских генералов морды, как у колхозников? Какой это генерал? Кугут обыкновенный", - гневно отреагировали на беспредел украинцы в комментариях.

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