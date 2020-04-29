Легендарный советский и российский актер Олег Басилашвили осудил президента РФ Владимира Путина за оккупацию Крыма

По его словам, такие действия по отношению к другой стране - недопустимы.

"Позиция моя по Крыму остается прежней. На мой взгляд, если уж ты подписал соглашение всемирное о нерушимости границ в Европе, то нарушать его нельзя", - отметил актер.

Он подчеркнул, что захватив Крым, Путин открыл "ящик Пандоры", и как следствие, Россия таким же образом может потерять, например, Калининграда или Финляндия может претендовать на часть Ленинградской области.

Кроме того, Басилашвили считает, что военные на Донбассе должны сложить оружие и остановить войну.

По его мнению, уже пора завязывать с боевыми действиями и переходить к конструктивному диалогу.

"Надо прекратить эту бойню. На месте повстанцев я бы вышел на высокий холм, взял бы в руки оружие, положил его на землю и закричал: «Братцы, все! Мы прекращаем стрельбу. Прекращайте и вы тоже. Давайте сядем, поговорим…». А умение нажимать на гашетку и испытывать сексуальное удовлетворение от того, что ты убил человека – это, знаете ли, не геройство, а преступление", - заявил Олег Басилашвили.

Ранее, российский музыкант Noize MC высказался против Владимира Путина и поддержал Украину.

Исполнитель заявил, что ему не нравится как Путин, обходится с Украиной:

"Есть вещи которые мне не нравятся категорически (о политике Путина, – прим.ред.). Это то, что случилось с Украиной.", - заявил он.

Кроме того, он отметил, что в происходящем на территории Украины виновна российская элита, а Путин превращает Россию в тоталитарное государство.

Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели.

Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.

Также Politeka писала, что Панин оскандалился заявлением об Украине, его хотят лишить самого сокровенного.