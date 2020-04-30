Колонны, позолота, статуи и бархат - 1100 квадратных метров в пригороде Нью-Йорка. И все это принадлежит скандальному телевизионному врачу России Елены Малышевой
Дворец пропагандистки Владимира Путина от медицины показал его главный противник Алексей Навальный. Опозиционер поделился расследованием на своем сайте, передает Politeka.net.
Дом, в котором 21 комната, находится на границе штатов, в соседнем Нью-Джерси. До центра Манхеттена Елене Малышевой меньше 20 километров пути.
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Особняк она купила в 2016 за 6,4 миллионов долларов. При чем эта покупка стала самой дорогой сделкой по продаже недвижимости в этом округе Нью-Джерси за тот год.
Чтобы удостовериться в том, что хоромы принадлежат именно Малышевой, Навальный сравнил подписи на договоре о купле с автографом на книге.
К слову, в американском доме живет сын Малышевой - Юрий. Парень работает в госпитале в Нью-Йорке и иногда выкладывает в Инстаграм видео, снятые все в том же особняке.
Стоит отметить, пользователи бурно отреагировали на расследование Навального. Люди не стесняются в выражениях, обсуждая Малышеву с ее дворцом.
"Соловьев обезьяничает на ТВ за 60 млн (наших), а его фазенда на о. Комо - чердак в сравнении с "чудо-чудным" дворцом Медуницы Малышевой. Сколько же она загребает наших денег передачками про анусы/передницы?"
"мы народ лишние на их празднике жизни , а у кого то даже на хлеб денег нет"
"Жесть"
"Нехорошо так.... некрасиво..просто подло и паскудно.."
"Там ещё должна быть куча прислуги?!"
"Я просто в шоке... это паразиты..."
"Сколько же таких пиявок на теле России?"
"А некоторые разводят пчел или кроликов... Хотя прибыльнее разводить российских лохов"
"Почему им так нравится эта цыганщина с золотом и лепниной?"
"Какая шустрая пройдоха эта бабулька Малышева :)"
Кроме того, комментирующие упомянули украинского коллегу Малышевой - телезвезду, доктора Евгения Комаровского, у которого такого особняка точно нет - "Комаровскому грустно".
Напомним, что Комаровский рассказал об опасности интернета для детей: "Регулярно проверяйте...".
Как сообщала Politeka, Комаровский не выдержал травли и высказал украинцам все, что о них думает: "Рожать дома, жрать фуфломицины".
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