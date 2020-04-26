Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, как правильно использовать детям Интернет
Комаровский в Инстаграм опубликовал несколько слайдов, в которых объяснил основные моменты, как нужно следить за ребенком в Интернете. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На слайдах сказано, что родители должны смотреть, чем занят ребенок в Интернете и для безопасности использовать разные технологии контроля. Также родители должны иметь все пароли и логины от почтовых служб и социальных сетей, где дети держат странички. Необходимо регулярно проверять истории посещения сайтов, чтобы вовремя принять меры в случае опасности.
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Также родителям советуют проверять друзей на страничках ребенка и при появлении новых нужно узнать, кто это. К ребенку нужно добавиться еще в друзья в соц.сетях и контролировать время его пребывания в сети.
Нужно объяснить ребенку, что вступать в запрещенные группы - плохо, и если он не знает, что делать, то нужно спросить совета. И последний совет, что нужно ребенку насытить досуг секциями и кружками, тогда он меньше будет сидеть в сети.
Советы Комаровского набрали почти 20 тысяч лайков и множество комментариев. Пользователи спрашивали больше всего у врача, как объяснить ребенку, что пароли от соцсетей - это правильная мера.
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