Актриса уверена, что всего можно было избежать

Российская актриса Лия Ахеджакова считает, что Украина могла сохранить Крым и избежать войны на Донбассе

По ее словам, причиной всего стал отказ страны от ядерного оружия.



"Украина лишилась своего ядерного потенциала и случился Крым (аннексия Крыма, – ред.). Если бы у нее сейчас был бы ядерный потенциал, не было бы Донбасса. Обожаю Крым, но больше туда ни ногой", – отметила актриса.

Актриса также считает, что украинцы, возможно, никогда не простят России ее действий в Крыму и на Донбассе.

В то же время она уверена, что войну на Востоке Украины нужно закончить. До тех пор, пока идет конфликт, нечего рассчитывать на нормальные отношения.

"Пока в Донбассе стреляют, пока гибнут люди, ничего хорошего не будет", - уверена Ахеджакова.





Ранее, в одном из интервью, она выразила мнение, что Россия пожалеет о незаконном захвате Крыма. Вот только произойдет это нескоро, ведь для этого нужно кардинально "поменять систему". Лия Ахеджакова отметила: несмотря на конфликт жители России в большинстве своем не считают украинцев врагами.

"Очень трудно русских людей убедить, что Украина – наш враг. Это очень сложно, потому что тут же украинцы, везде украинские диаспоры, в каждом городе, в каждом маленьком даже городе, в больших городах тем более. И Украина проникла к нам и в сердце, и в душу, и в желудок, и в мозги, и в глаза, и в уши. Куда ж денешься? Это очень сложно все отрезать", - подчеркнула артистка.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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