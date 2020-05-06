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Масштабный пожар охватил 48-этажный небоскреб с жилыми апартаментами
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Напомним, бизнес-аналитик, эксперт Европейского Аналитического центра Вадим Бардась рассказал, что буде с курсом валют после выделения кредита МВФ.
Так, по мнению эксперта, после выделения средств доллар в Украине остановится на отметке - 29-30 гривен.
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Совершенно иной будет картина с курсом евро: регулятор установил его в районе 2926,91 гривны, хотя днем ранее торговался по 2950,78 (-23,87).
Также в регуляторе рассказали, что к средине прошлого дня доллар торговался по 26,9775 за одну купюру.
Что ждет украинских школьников с сентября, появилось пояснение: "Они будут месяц..."
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«Ежедневно миллионы детей смотрят видеоуроки по телевизору. Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея была своевременной и необходимой, а потому успешной... Однако, мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью», - отметил Бабак.
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