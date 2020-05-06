ЧП произошло вечером 5 мая в городе Шардж в ОАЭ. Известно, что огонь охватил практически все здание. По предварительным данным, изначально пожар мог разгореться в одном из расположенных в небоскребе ресторанов.

Спасатели рассказали, что им удалось эвакуировать всех людей из здания.

Украинцам придется годами выплачивать кредит от МВФ: важное решение Евросоюза

Стали известны итоги по вопросу выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

5 мая Евросоюз одобрил предложение Еврокомиссии о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине для преодоления последствий китайского вируса. Планируется, что указанные средства станут доступны в течение 12 месяцев. Сумму перечислят двумя частями. На погашение кредита Украине отведено 15 лет.

Напомним, бизнес-аналитик, эксперт Европейского Аналитического центра Вадим Бардась рассказал, что буде с курсом валют после выделения кредита МВФ.

Так, по мнению эксперта, после выделения средств доллар в Украине остановится на отметке - 29-30 гривен.

Доллар приблизился к психологической отметке, курс валют удивит: прогноз НБУ

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Согласно данным Нацбанка, курс доллара сегодня установлен на уровне 2697,74 гривен. Хотя днем ранее «вечнозеленый» торговался по 2697,49 грн (+0,25).

Совершенно иной будет картина с курсом евро: регулятор установил его в районе 2926,91 гривны, хотя днем ранее торговался по 2950,78 (-23,87).

Также в регуляторе рассказали, что к средине прошлого дня доллар торговался по 26,9775 за одну купюру.

Что ждет украинских школьников с сентября, появилось пояснение: "Они будут месяц..."

В начале нового учебного года украинским школьникам придется потратить месяц на то, чтобы догнать программу, пропущенную за время карантина

Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак. Он отметил, что несмотря на проект «Всеукраинская школа онлайн», нельзя быть уверенными, что все школьники используют предоставленные им ресурсы.

«Ежедневно миллионы детей смотрят видеоуроки по телевизору. Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея была своевременной и необходимой, а потому успешной... Однако, мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью», - отметил Бабак.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

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