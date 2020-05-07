Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик засветились в российском фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!» и вляпались в грандиозный скандал

В частности, досталось Усику, который заявил, что не собирается прекращать дружбу с россиянами, передает Politeka.net.

Боксер пояснил, что граждане РФ не виноваты в конфликте на Донбассе и в аннексии Крыма. Боксер считает, что вина лежит на «царьках, которые наверху, чего-то не поделили».

На слова Усика отреагировал первая ракетка Украины Сергей Стаховский. В прямом эфире Instagram-канала Tribuna.com. теннисист отметил, что фильм не смотрел, но подчеркнул:

«Мы живем в свободной стране, где каждый может делать то, что он хочет, но этот фильм – это трэш. Это гвоздь в гроб Украины».

Слова известных украинских спортсменов теперь активно подхватят пропагандисты, продвигающие мантру о «гражданском конфликте» на Донбассе, уверен Становский.

«Они говорят, что цари ссорятся, а люди умирают. Но там регулярные войска России, это же не цари, а реальные люди. Если бы Путин с Порошенко пришли и стали стрелять, то понятно. Но когда тысячи солдатов приезжают туда, когда артиллерийские академии сдают зачет, стреляя с Ростовской области по территории Украины, это нормально? И они об этом знают, знают, где это находится», – негодует он.

По мнению теннисиста, если бы Ломаченко и Усик были адекватными, это стало бы для Украины огромным плюсом.

«Если бы кто-то из них сказал: «Смотрите, люди, тут дело Гандзюк сливают, потому что прокуроров переводят в подвешенное состояние, и они не знают, будет у них работа, или их уволят». Если бы они это сделали, это был бы нереальный плюс для украинской общественности, ведь они распространяли бы месседж о том, что происходит в стране и тогда нашей власти было бы сложнее говорить те вещи, которые им нужно, потому что правда другая», – подчеркнул Становский.

Однако спортсмены почему-то решили, что у них есть какая-то своя параллель, они живут в своем космосе, с жалостью констатирует теннисист.

Напомним, Усик неожиданно припугнул критикующих его украинцев.

Как сообщала Politeka.net, экс-футболист сборной Украины гневно высказался об Усике: "Я даже не знаю, как это...".

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