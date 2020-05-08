Так даже многие украинцы на свободе не живут!

В следственных изоляторах Украины появились платные камеры с улучшенными условиями

Как передает Politeka.net, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей страничке в Facebook.

"Есть кто соскучился за новостями тюремной реформы?) Если да, тогда вот вам. Сегодня запустили функционирования платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах. Первым справился Киевский СИЗО - заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинских СИЗО подтянутся чуть позже", - сообщил он.

Стоимость пребывания в таких условиях будет не из дешевых: 2000 грн. в сутки, 8000 грн. за неделю и 12000 грн. в месяц.

Кроме того, "аренду" можно будет оплатить даже онлайн.

Малюська утверждает, что это никакие не "ВИП-камеры".

"Мы предоставляем возможность пользоваться большей чем обычно площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых приборов. Ну и ремонт не столетней давности как это часто случается в наших следственных изоляторах", - отметил он.

Пользователи сети уже оценили данное нововведение:

"Сиди не хочу", "Уже амнистия не нужна, будем сидеть в платных камерах", "За коммунальные и консьержев отдельная доплата? А еще люди интересуются субсидия сохраняется", "У меня нет слов ... Одни эмоции! Это новая власть для себя готовит? Или это официально люди хотят деньги отжимать ?", "Аренда однушки на Троещине - 5-6 тысяч гривен в месяц. Откуда такие цены?", - писали украинцы под постом министра.

Ранее мы сообщали, что министр Малюська угодил в скандал после заявления о заключенных. Чиновник рассказал, что многие украинцы, осужденные на пожизненный срок – это «сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди». Как заявил министр юстиции, таких можно постепенно выпускать на свободу. Он даже согласился трудоустроить их в своем ведомстве.

Напомним, министра Малюську застали за странным занятием в офисе.

Также стало известно, министру Малюське жена устроила выволочку из-за бешеной премии: «Где деньги?».

Также стоит вспомнить, что скандальный министр Зеленского разгневал украинцев неприличной премией: "У меня семья...".