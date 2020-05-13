Несмотря на ослабление карантина, украинцам напомнили об обязательных требованиях - ношении масок и соблюдении дистанции

Как передеает Politeka.net, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В частности, глава Кабмина напомнил, что с 12 мая в Украине начали постепенно ослаблять ограничительные меры из-за эпидемии китайского вируса.

В этих условиях были открыты салоны красоты, некоторые магазины, заработали летние площадки ресторанов и разрешили гулять в парках.

Таким образом, с 12 мая Украина вошла в режим адаптивного карантина. Это означает, что первый этап ослабления запретов уже начнет действовать с 12 мая, но каждый регион может снимать или возобновлять ограничения, если того будет требовать эпидемиологическая ситуация.

Но обязательными требованиями в условиях адаптивного карантина остаются ношение масок и соблюдение дистанции между людьми. Не стоит забывать, что в силе также остаются штрафы за нарушение карантинного или масочного режима.

Полный список запретов для украинцев после 12 мая:

Массовые собрания и гуляния;

Нахождение на улице без маски и документов, которые могут подтвердить личность;

Перемещение по улицам группами более 2 людей;

Нарушение режима самоизоляции или обсервации;

Пребывание в общественных местах без сопровождения взрослых детям до 14 лет;

Посещение спортивных, детских площадок и учебных заведений.

Работа домов престарелых, а также заведений по оказанию палиативной помощи;

Работа пунктов временного пребывания мигрантов;

Работа ресторанов, кроме продажи на вынос и летних площадок;

Работа кинотеатров и театров, развлекательных зон ТРЦ и фудкортов, спортивных залов и фитнесс-залов.

Согласно законодательству, за нарушение карантинного режима предусмотрена административная и уголовная ответственность. Минимальный штраф – от 17 тысяч гривен. Тот работник, который допустил нарушение, может получить штраф до 34 тысячи гривен.

Должностное лицо предприятия, которое отвечает за обеспечение выполнения и соблюдения карантинных правил, рискует быть оштрафованным на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.

Более того, за нарушение санитарных правил или за нарушение, которое могло повлечь за собой распространение смертельного китайского вируса – штраф от 17 до 51 тысячи гривен или же арест, ограничение свободы.

Напомним, Минздрав поставил под угрозу миллионы украинцев, Ляшко публично проговорился.

Как сообщала Politeka, Кабмин озадачил украинцев продлением карантина после 22 мая: "маски натянут на другое место".

Также Politeka писала, что Шмыгаль ошеломил новыми сроками запуска транспорта, страдать еще долго.