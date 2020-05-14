Президент Владимир Зеленский во время совещания рассказал об открытии непродовольственных рынков, но лишь при одном условии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

«Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, как и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения», - отметил он.

Как сообщалось ранее, в Украине открыли продовольственные рынки.

Такое решение было принято на заседании Кабмина 29 апреля. На фоне протестов, которые прошли по всей Украине, а также под правительственным зданием, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что продовольственные и аграрные рынки будут открыты. Правда, с некоторыми условиями.

Стоит отметить, что первым делом были открыты 280 рынков, которые подтвердили согласие работать в условиях карантина, соблюдая санитарные нормы.

Остальные торговые площадки, которые хотят открыться раньше окончания всеукраинского карантина, должны будут пройти проверку и подтвердить, что могут выполнить условия. Под условиями подразумевается масочный режим, измерение температуры, а также наличие на входах и выходах антисептиков. На рынке не должно быть много покупателей – по 10 кв. метров на одного человека. Кроме этого, каждые три часа должны дезинфицироваться поверхности.

Напомним, что Романенко предсказал Украине третий Майдан: «Уговаривать больше никто не будет».

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