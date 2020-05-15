В сети вспыхнул скандал из-за издания произведений классика украинской литературы Ольги Кобылянской
Дело в том, что на обложку сборника ее произведений поместили портрет другой знаменитой украинской писательницы - Марко Вовчок. Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Оксана Забужко.
"Не могу не поделиться присланной картинкой. И прошу помощи зала, потому что у меня аж дыхание перехватило. Я не знаю такого издательства - "Центр учебной литературы", но, судя по их сайту, издают они "учебники и пособия" по заказу Украинского Государства, аж гай гудит, и мы с вами за это платим. А это, между прочим, куда круче Ливанский орден и медведей в Антарктике...", — написала современная писательница.
Отметим, ситуация вызвала бурную реакцию в сети.
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«Как говорит величайший лидер современности, - "Какая разница"», «Та во уже Сталина пиарят», «Что-то аж стыдно стало», «Понабирают безграмотных недоучек а потом удивляются», «А могли бы и с портретом Сталина напечатать книгу», - пишут в Интернете.
Напомним, Забужко жестко прошлась по "гастролеру" Зеленском: "Это не его страна".
Как сообщала Politeka, Забужко предупредила о новых попытках России захватить Украину: "Каждый придет с ружьем, как в 20-х годах".
Также Politeka писала, что Забужко предупредила об опасности примирения России и Украины: "Путин решит сколько нам существовать".