Владимир Зеленский чуть не подрался с российскими артистами из-за шутки

Нешуточный конфликт вокруг «спорного» номера разгорелся еще во времена КВН, когда нынешний президент Украины выступал за команду «95 Квартал». Тогда сразу несколько команд не поделили один номер.

Об этом случае рассказал в программе Сергея Иванова «Антиподы» известный КВНщик, а ныне участник украинского проекта Дизель Шоу Сергей Писаренко, который в те годы выступал за команду «Уездный город» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Он вспомнил, что во время совместных гастролей КВНщиков иногда возникали весьма неприятные ситуации. Один из таких случаев произошел, когда команда «Утомленные солнцем» с Михаилом Галустяном выставила в конкурс номер с пародией на «обнаженный» клип группы «Стрелки». При этом ранее такую же пародию сделал «95 квартал».

Так как это произошло в сезоне, где участвовал «Уездный город», директор этой команды связался с Зеленским и рассказал ему о «заимствовании» их номера.

«И Зеленский с ребятами едут из Киева в Москву на показ к Маслякову, чтобы зайти в зал и сказать: "это наш номер, это не честно". Представляете, на углу Дворца молодежи разборка - "Уездный город" и "95 квартал" против "Утомленных солнцем" и "Новых армян". Разборка чуть ли не до драки», - рассказал Писаренко.

Он вспомнил, что тогда «кварталовцы» обратились к Александру Маслякову со словами: «Как так?! Александр Васильевич, да что это такое?!», однако тот сказал им «разбираться самим». В результате, по словам Писаренко, все участники конфликта «чуть ли не передрались».

«Представляете, уже стояли вот так (показал сжатые кулаки). И мы стояли с "95 кварталом" против этих ребят и не могли решить, показывать им номер, или не показывать», - рассказал артист.

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