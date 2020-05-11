Стало известно, чем занимается жена президента Елена Зеленская

Оказалось, что помимо выполнения обязанностей первой леди Елена Зеленская продолжает писать для "Женского квартала". Об этом рассказал актер студии "Квартал 95" и давний друг президента Евгений Кошевой, передает «Гордон».

"Для "Женского квартала" [пишет], это их проект. И "Женский квартал" существует благодаря этой авторской группе. Поэтому пишет, да, в свободное от работы время", – сообщил артист.

Кошевой отметил, что для Зеленской было непросто привыкнуть к новой ипостаси и взять на себя обязанности первой леди. Как известно, она не хотела, чтобы муж шел в президенты.

"Если ты помнишь, она сама говорила, что была против того, чтобы Владимир Александрович шел на главную должность страны. Конечно, тяжело. Тяжело справляться с тем, что наваливается каждый день", – сказал он.

Кошевой уверен, что ни Зеленский, ни его супруга никогда не признаются, что им нелегко.

"Я думаю, что при встрече не стоит на этом заострять внимание. Когда будет сложно, она скажет. Хотя, думаю, не скажет. Они люди сильные", - заявил артист.

Отметим, в Украине института первой леди (в отличие, например, от США или Франции) нет. Статус этот скорее представительский, жена президента не получает зарплату, поэтому может совмещать две работы.

Отметим также, в январе 2020 года Елена Зеленская стала членом совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Указ о ее назначении подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, Елена Зеленская кинулась в бой ради спасения мужа, эмоциональное видео: "приходится разрушать..."

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская обратилась к украинцам и вывела народ из себя: "Вам плевать..."

Также Politeka писала, что Елена Зеленская неожиданно обратилась к украинцам, но тут же пожалела об этом: "Позорище".