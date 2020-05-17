Доктор Евгений Комаровский рассказал, сколько ему платят за информацию, которую он предоставляет

Как передает Politeka.net, о сокровенном он поделился отвечая на вопросы от подписчиков в Instagram. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Один из подписчиков доктора поинтересовался, сколько ему платит водоканал за то, что он постоянно говорит о мытье рук.

"А почему вас так волнует водоканал? Почему вас не волнуют производители спирта? Производители перекиси или глицерина? Производители мыла или моющих средств для посуды? Я сейчас зарабатываю как никогда! У меня сейчас просто очень золотые дни", - не без иронии поделился Комаровский.

Также у доктора поинтересовались, есть ли у него особняк под Нью Йорком

"Нет, у меня скромный особнячек в Харькове. Не заработал, но упорно над этим тружусь, снимая сериал, отвечая на вопросы о вирусе. И надеюсь на вас, дорогие товарищи, обогатится", - пошутил доктор.

Ранее Евгений Комаровский рассказал о коллективном иммунитете.

Для примера медик выбрал болезнь - корь. По словам врача, вирус кори может размножаться только в организме человека.

Если человек переболел, например, корью и сделала прививку от нее, то вирус не размножается. Когда вокруг появляется много людей, имеющих иммунитет к болезни, то вирус исчезает. Также, например, и с натуральной оспой. После того, как в мире не регистрируется ни одного случая этих болезней, то считается, что корь человечество победило.

Суть коллективного иммунитета заключается в том, когда в популяции людей 95% устойчивы к конкретному возбудителю и заражение прекращается.

Эти 95% имеют иммунитет и защищены от оставшиеся 5%, не прошедших вакцинацию.

Напомним, что Евгений Комаровский обратился к украинцам, касается каждого: "Я должен вас расстроить".

Как писала Politeka, доктор Комаровский раскрыл, чем грозит оставлять младших детей на старших: "Крайне рискованно...".

Также Politeka писала, что Украину накрыли яд и гарь, доктор Комаровский выдал инструкцию по спасению: "Проще всего...".