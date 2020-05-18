Российская актриса Лия Ахеджакова рассказала о гибели людей на Донбассе

Как сообщает Politeka.net, артистка не сдержала своих эмоций во время интервью в программе "Факты недели с Оксаной Соколовой", которое дала в 2015 году (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

По словам Лии Ахеджаковой, Россия разорвала все братские узы с Украиной, когда начала войну. Актриса уверена, что этот поступок навсегда останется в памяти украинцев.

"Уже нельзя говорить, что Украина - это братский народ. Это будет как с Польшей, когда Россия поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Польши. И это навсегда осталось в народе на генетическом уровне – расстрел в Катыни. И то же самое будет с Украиной. То же самое. Моих зрителей, которые мне верили, перестреляли на Донбассе", - отметила знаменитость со слезами на глазах.

Лия Ахеджакова подчеркнула, что Россия уже не может скрыть действия своих войск в Украине. От рук террористов пострадали даже ни в чем неповинные дети:

"Детей перестреляли... Везут "Груз-200", а матери криком кричат. Везут оттуда, с Донбасса. Этого скрыть нельзя".

По ее словам, оккупанты обманули жителей Донбасса и довели до полного обнищания. Теперь люди страдают от голода в полностью разоренном регионе и не знают, как быть.

"Их кто-то надул, развел, ограбил, довел до состояния помоечных каких-то бездомных. Зачем нам эта нищая земля, которую мы разворотили, разворошили, испоганили? Я не знаю, сколько времени теперь надо, чтобы просто накормить людей, чтобы они не сдохли от голода на той помойке, которую мы там устроили", – возмутилась актриса.

Напомним, что Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.

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