Сразу после открытия границ украинцы не смогут поехать в Европу с туристическими целями
Такое заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, туристы не смогут отправиться в страны ЕС в первое время, границу откроют только для иностранных граждан и украинцев, у которых есть вид на жительство в другой стране.
Постепенно пункты пропуска будут открываться. Уже принято решение про восстановление работы 66 пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. В МВД отметили, что открывают пункты пропуска шаг за шагом, точно так же, как и европейские страны.
«Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме», - объяснил министр.
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Отметим, что большинство украинских и западных чиновников призывают людей осторожно относиться к планированию летнего отпуска, так как до сих пор невозможно сделать надежные прогнозы на июль и август. К тому же, многие туроператоры уже сейчас предупреждают туристов, что нужно быть готовыми к тому, что рейсы отменят.
Как известно, с середины марта Украина ограничила работу пунктов пропуска, в результате чего их можно было пересечь только на личном авто.
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