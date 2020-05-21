К такому не все были готовы

Сразу после открытия границ украинцы не смогут поехать в Европу с туристическими целями

Такое заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, туристы не смогут отправиться в страны ЕС в первое время, границу откроют только для иностранных граждан и украинцев, у которых есть вид на жительство в другой стране.

Постепенно пункты пропуска будут открываться. Уже принято решение про восстановление работы 66 пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. В МВД отметили, что открывают пункты пропуска шаг за шагом, точно так же, как и европейские страны.

«Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме», - объяснил министр.

Отметим, что большинство украинских и западных чиновников призывают людей осторожно относиться к планированию летнего отпуска, так как до сих пор невозможно сделать надежные прогнозы на июль и август. К тому же, многие туроператоры уже сейчас предупреждают туристов, что нужно быть готовыми к тому, что рейсы отменят.

Как известно, с середины марта Украина ограничила работу пунктов пропуска, в результате чего их можно было пересечь только на личном авто.

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