Європа послаблює карантин, вже з 15 червня в Євросоюзі можуть відкритися внутрішні кордони

найближчим часом обіцяють визначитися з правилами для туристів. При цьому вже є деяка інформація про те, куди зможуть поїхати цього літа українці, передає ТСН.

"Це літо не буде як всі попередні. І ми повинні пристосуватися до нової реальності. Ми розробляємо кілька критеріїв, які допоможуть нам повернутися до туризму в найближчі тижні або місяці", - зазначила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кириакидес.

Більшість країн Європи поки відкривають тільки внутрішні кордони. Хоча, згідно з попередніми повідомленнями, з середини червня готуються приймати туристів з усього світу. Але всім приїжджим доведеться пройти 14-денний карантин.

Кіпр з середини літа можна буде відвідати з так званим паспортом здоров'я, і за умови, що в Україні низький рівень захворюваності.

Греція готується почати приймати відпочиваючих в липні.

Можна буде відправитися і в Австрії, але теж з паспортом здоров'я, або пройти ізоляцію. Зробити тест там можна буде прямо в аеропорту за 190 євро.

Італія готується відкрити кордони для туристів 3 червня, але тільки для громадян Євросоюзу.

"Ми стикаємося з певним ризиком через ослаблення обмежень. Втім ми повинні це зробити, інакше вже ніколи не зможемо відновити. І ми не можемо чекати моменту, коли буде вакцина", - підкреслив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Балтійські держави - Естонія, Латвія і Литва - на сезон відпусток, схоже, замкнуться в межах своїх трьох держав і дозволять лише внутрішні пересування.

Також майже закритою залишатиметься Німеччина. З 15 червня країна буде приймати тільки мандрівників із країн-сусідів.

Десь через місяць українці зможуть поїхати в Ісландію. Але теж з умовою 14-денного карантину, або проходження тесту на вірус. Крім того потрібно встановити додаток, що відстежує контакти.

До кінця липня поки не планують пускати українців Франція та Іспанія. Не визначилися з датами прийому туристів ще Хорватія і Чорногорія.

Грузія може відкритися для українців вже з липня.

В Єгипті і Туреччині з датами відкриття туристичного сезону ще не визначилися.

Нагадаємо, що Україна на порозі туристичного буму: "Приїде 5 мільйонів".

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