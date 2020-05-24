Недовольные стратегией Владимира Зеленского по Донбассу украинцы вышли на Майдан с акцией протеста

Около тысячи представителей общественных организаций ветеранов АТО, волонтеров и добровольцев собрались на главной площади Киева в воскресенье, 24 мая. Они недовольны стратегией власти по прекращению войны на Донбассе.

В связи с массовой акцией на Майдане были усилены меры безопасности. Известно, что в центр стянуты дополнительные силы полиции и Национальной гвардии Украины. Наряды правоохранителей будут нести службу в усиленном режиме.

Отмечается, что многие участники акции стоят без масок, однако их призывают придерживаться безопасной дистанции.

Известно, что аналогичные акции также планируется провести в регионах перед зданиями районных и областных администраций.

Телеграм-канал PavlovskyNews опубликовал кадры с акции.

Ранее мы сообщали о том, что на Европейскую площадь в Киеве съехались автобусы со всех регионов Украины.

Как утверждали водители, они намерены добиться от Кабинета министров разрешения на возобновление внутренних и международных перевозок.

"Люди жалуются, что из-за запретов им нечем кормить своих родственников. Акция назначена на 10:00. Автобусы продолжают прибывать в центр Киева. Столичным жителям следует быть готовыми к большим пробкам", - говорилось в сообщении.

Добавим, что количество полицейских в центре Киева было увеличено в связи с масштабной акцией протеста.

Напомним, ситуация под Кабмином накаляется, стягивают полицию, движение парализовано: кадры «восстания автобусов».

Как сообщала Politeka, бунт вспыхнул под окнами Зеленского: в ход пошли шины, что происходит.

Также Politeka писала, что новый Майдан захлестнул Киев в разгар карантина, властям выдвинули ультиматум.