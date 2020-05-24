Недовольные стратегией Владимира Зеленского по Донбассу украинцы вышли на Майдан с акцией протеста
Около тысячи представителей общественных организаций ветеранов АТО, волонтеров и добровольцев собрались на главной площади Киева в воскресенье, 24 мая. Они недовольны стратегией власти по прекращению войны на Донбассе.
В связи с массовой акцией на Майдане были усилены меры безопасности. Известно, что в центр стянуты дополнительные силы полиции и Национальной гвардии Украины. Наряды правоохранителей будут нести службу в усиленном режиме.
Отмечается, что многие участники акции стоят без масок, однако их призывают придерживаться безопасной дистанции.
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Известно, что аналогичные акции также планируется провести в регионах перед зданиями районных и областных администраций.
Телеграм-канал PavlovskyNews опубликовал кадры с акции.
Ранее мы сообщали о том, что на Европейскую площадь в Киеве съехались автобусы со всех регионов Украины.
Как утверждали водители, они намерены добиться от Кабинета министров разрешения на возобновление внутренних и международных перевозок.
"Люди жалуются, что из-за запретов им нечем кормить своих родственников. Акция назначена на 10:00. Автобусы продолжают прибывать в центр Киева. Столичным жителям следует быть готовыми к большим пробкам", - говорилось в сообщении.
Добавим, что количество полицейских в центре Киева было увеличено в связи с масштабной акцией протеста.
Напомним, ситуация под Кабмином накаляется, стягивают полицию, движение парализовано: кадры «восстания автобусов».
Как сообщала Politeka, бунт вспыхнул под окнами Зеленского: в ход пошли шины, что происходит.
Также Politeka писала, что новый Майдан захлестнул Киев в разгар карантина, властям выдвинули ультиматум.