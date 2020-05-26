Во Львове скончалась врач, которая лечила украинцев от "китайского" вируса

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на странице Львовской городской больнице в Facebook.

"Очень печальная новость... горько, обидно, больно... Сегодня не стало нашей коллеги, врача - анестезиолога Ирины Федоришин Михайловны. В ЛОКЛ проработала более 37 лет. Ей было 64", - говорится в сообщении.

Известно, что с начала мая она находилась на лечении во Львовской областной инфекционной больнице, впоследствии ее состояние ухудшилось, была переведена в реанимационное отделение и подключена к аппарату ИВЛ.

"К большому сожалению, поединок с болезнью не удалось выиграть, к сожалению жизнь не вернуть...Она спасала человеческие жизни много лет подряд, а ее спасти не удалось, несмотря на все усилия. Соболезнуем родным, друзьям, коллегам, тем, с кем много лет подряд работала в реанимационных залах и операционных, тем, кто знал и кто любил, всей медицинской общественности ЛОКЛ. ", - сообщили коллеги Ирины Михайловны.

Ранее мы сообщали, что в Кировоградской области от вируса умер 63-летний врач детской областной больницы с Кропивницкого, а ранее болезнь забрала жизнь его старшего брата, который также работал врачом.

Напомним, в Минздраве раскрыли, какое ограничение останется с украинцами надолго: «Мы будем вынуждены…».

Как сообщала Politeka, в Украине ослабили карантин: что теперь можно делать, "поездки в транспорте и...".

Также Politeka писала, что Зеленский экстренно обратился к украинцам перед майскими праздниками: "В Украине начинаются...".







