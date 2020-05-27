Врач из Волынской области Виталий Денисюк, который заразился китайским вирусом, возмутился поступком первой леди Елены Зеленской

Как сообщает Politeka.net, он показал "благодарность" на своей странице в Facebook.

Медик из Иваничевской районной больницы признался, что заболел во время эпидемии. По его словам, с пациентами приходится работать без надежных средств защиты. При этом руководство медучреждения снимают с себя ответственность за последствия.

"Достаточно смешанные чувства переполняют, друзья! Хочется много написать, но это мало что изменит в ходе сегодняшних событий", - поделился Виталий Денисюк. - "Работаешь, объективно, голыми руками. Ты врач, который практически живет на работе и ты заболел Covid-19 - класс. Самоизоляция. Выздоровление. Дальше в работу. В администрации больницы тебя убеждают, что ты заболел НЕ на работе - абсурд".

Врач также рассказал, что ему за труды вручили благодарственное письмо от Елены Зеленской. На фото видно клочок бумаги с гербом, немногим больше паспорта - вот и все что полагается украинскому медику за борьбу с эпидемией.

"Сегодня вручили "благодарность" от Елена Зеленская - порадовался и пошел дальше жить на 4,5к. Занавес. Зачем это все?", - риторически подытожил Виталий Денисюк.

Многие коллеги поддержали врача в комментариях:

"Скажу тебе честно, я также заразился на работе и мне не нужно было убеждать свою администрацию, что я заразился именно там. Но в таких ситуациях вылезают все недостатки системы и гниды руководства на месте. Мне повезло, чего и тебе желаю!"; "Вот так тебя «наградили». Прям, как в школе «за высокие успехи в учебе» Только в школьные годы никто не рисковал собственным здоровьем и жизнью ради помощи своим пациентам"; "Администрация в типографии распечатала бумажки, на скорую руку написала, сама подписала и с гордо поднятой головой вручила".

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