Блогер Сергей Наумович призвал руководство страны оказать поддержку аэропорту «Киев», который оказался на грани банкротства и может «не дотянуть до ослабления карантина». Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

Наумович отметил, что с марта аэропорт перестал принимать рейсы и лишился всех доходов. При этом несет расходы на налоги, выполнение обязательств по кредитам, поддержке инфраструктуры. «Если он зайдет в кризис на несколько лет (банкротство, суды, смена собственника и т.д.) и останется лишь "Борисполь", то это будет очень досадно. Еще досаднее — персоналу, который отправят "на водные хлеба". Без работы могут лишиться тысячи человек», — написал Наумович.

Он призвал президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра инфраструктуры Владислава Криклия обратить внимание на ситуацию: «Может кроме создания обещанных новых 100500 тысяч рабочих мест неизвестно где и как, стоит побеспокоиться о сохранении уже существующих с помощью всяческой поддержки хозяйствующих субъектов? Это для налогоплательщиков будет дешевле, чем содержать безработных и создавать для них рабочие места в коммунальных предприятиях».

Ранее в интервью LB.ua гендиректор управляющей компании «Мастер-Авиа» Олег Левченко заявил, что без помощи государства МА «Киев» не выживет. Кроме субсидии, аэропорт просил распределить рейсы с Борисполем в соотношении 30% на 70% до возобновления регулярного сообщения, а также установить для всех аэропортов равные минимальные ставки на авиационное обслуживание.