В Украине возникли технические проблемы со связью мобильного оператора Vodafone, который недавно резко повысил тарифы
О проблемах со связью сообщила пресс-служба компании на странице в Facebook.
"Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. У нас непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи", - говорится в сообщении.
В комментариях к данной записи абоненты оператора отмечают, что проблемы со связью есть в Киеве, Чернигове, Запорожье, Харькове и других городах.
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В компании пока не объясняют, чем вызваны сбои в услугах, однако ранее Vodafone Украина анонсировала, что с 25 до 31 мая будет проводить плановые работы по модернизации оборудования в ряде областей.
Отметим, украинцев крайне возмутила такая ситуация. Абоненты отмечают, что, несмотря на поднятие тарифов, качество связи остается на очень низком уровне, а сбои учащаются.
«Уже неделю оператор нормально не работает, оставила кучу обращений, ни на одно не получила ответа. Но о том, что поднимают стоимость, прислать уведомление не забыли», «Качество связи просто ужас, прежде чем подымать тарифы, нужно посмотреть на их качество», " Ваша компания полное Дно!", «Тарифы повышаете, а качество услуг каждый раз хуже и хуже! Пора менять оператора! Но правильней, выгнать такого оператора со страны!», «Вы что там страх потеряли. Как тарифы по 200грн это они умеют делать. А технические неполадки не могут решить. И ещё комменты чистите. Вы так легко не отделайтесь», - пишут в сети.
Также абоненты Vodafone Украина требуют компенсаций: «Вам стоит уже подумать об ощутимых и значительных компенсаторных механизмам для ваших абонентов за доставленные вами неудобства, чтобы эти самые абоненты хотя бы немного остались лояльными к вам», «А как на счет компенсации за сбой?».
Напомним, ранее Vodafone Украина заявил, что начиная с 15 мая 2020 года и до конца текущего месяца начнет повышать тарифы на мобильную связь, интернет и сопутствующие услуги.
С 15 мая 2020 изменятся условия тарифных линеек RED Extra (XS, XS-2, S, M, L), RED (XS+, S, M, L), Unlim 3G, 3G+, с 27 мая 2020 года — меняются условия линеек Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 и Joice.
В среднем стоимость этих тарифов изменится на 20%.
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