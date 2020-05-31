Июнь станет непростым месяцем для украинцев и всего человечества. Астролог предупредил о катастрофах и вероятных ЧП

Эксперт Влад Росс в комментарии Главреду рассказал о том, что первый месяц лета не принесет человечеству желанной передышки после череды катаклизмов, которая началась с самого января. Так, по его словам, в этом месяце будет высокая вероятность природных катаклизмов и других ЧП.

Росс предупредил, что самые тяжелые периоды июня ожидаются со 2 по 8 число, а затем – с 18 по 24. В эти дни нужно быть особенно осторожными, не рискуя понапрасну, подчеркивает астролог. По его словам, именно в эти периоды резко увеличится вероятность ДТП и обострятся хронические заболевания.

«Кому-то с неба на голову может упасть кирпич, если человек этого заслужил – такова карма, а июнь… будет месяцем кармического воздаяния. Потому важно, чтобы в июне у вас все было оплачено по счетам, а, если оставались какие-то долги, то в июне лучше погасить все задолженности», - подчеркнул Росс.

Он добавил, что в первый месяц лета природа также не даст спуску людям. Так, в этом месяце возможны наводнения и сели.

Ранее мы писали, что за несколько дней до начала лета в Украине выпал снег. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сильный снег пошел в Карпатах, где снежные надувы местами достигли 30-40 см. На данный момент в горах очень плохая видимость, а температура воздуха опустилась ниже нуля – до -2 градусов. Такая плохая погода в Карпатах наблюдается уже не первый день. Ранее в сети писали, что снежить в регионе начало еще 24 мая.

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