Стало известно, как изменились правила авиаперевозок в условиях карантина

Об этом пишет Сегодня.

Как известно, внутренние перелеты стартовали вчера, 5 июня. Запуск международного авиасообщения запланирован на 15 июня, но все зависит от стран, которые будут принимать украинцев.

"Большинство стран еще не определились, будет 14-дневный карантин или нет. Это тоже ограничение, которое будет влиять на решение лететь туда или выбрать другую страну", – рассказывает эксперт Владимир Семенченко.

Обязательные условия для аэропортов: темепературный скрининг, внешняя оценка состояния здоровья пассажира и социальная дистанция.

Что касается регистрации багажа, то это придется делать пассажирам, используя специальные терминалы. Также придется самостоятельно сканировать посадочный талон на гейте.

На территории аэропорта нигде не будут принимать наличку, и для удобства клиентов везде будут расставлены антисептики.

"Не более одного человека на 10 квадратных метров соответствующей площади помещения. В местах для ожидания будут промаркированы места для пассажиров", – рассказал другой авиаэксперт Богдан Долинце.

На борту самолетов еду будут подавать в специальных упаковках, а с пассажирских кресел исчезнет вся пресса. Чтобы контролировать социальную дистанцию, ходить по салону запретят, а бортпроводники будут контролировать очередь в туалет. По той же причине почти исчезнет ручная кладь.

"Мы вынуждены были ограничить правила по количеству ручной клади на борту для того, чтобы во время посадки, когда люди будут класть сумки наверх, не возникало скопления", – продолжил Семенченко.

Ранее мы рассказывали, что украинцы не смогут покинуть территорию страны, используя при этом электронный паспорт.

В Госпогранслужбе напомнили, что согласно постановлению правительства, е-паспорта в приложении "Дия" являются цифровыми аналогами бумажных документов. Особую актуальность эта норма имеет в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать только внутри страны.

Однако ни один из пунктов решения правительства, не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу. Поэтому с таким документом из страны не выпустят.

Напомним, бунт разгорелся на украинской границе, люди переворачивают машины: детали и кадры конфликта.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как будет работать безвиз после открытия границ: "есть ограничения, но...".

Также Politeka писала, что Украина открывает границы, но есть и ограничения: «пересечь можно только…».