Шесть лет жизни в оккупации превратили Донбасс из одного из самых красивых и успешных городов в запущенное место

Железнодорожное сообщение на оккупированном боевиками Донбассе простаивает за ненадобностью, причем настолько ветшает, что оставшиеся на рельсах составы зарастают деревьями. Об этом сообщается на Twitter-странице hochu_dodomu.

"Рутченково. Уже деревья пробиваются между составами", - говорится в подписи к снимкам.

На кадрах действительно видно железнодорожные вагоны, которые, по всей видимости, стоят на станции не один месяц и уже успели зарасти зеленой растительностью.

Рутченково - станция Донецкой железной дороги. Находится в Кировском районе города Донецка. Является узловой станцией. От станции отходит ветка на Цукуриху и Покровск. По состоянию на август 2019 года станция обслуживает поезда по направлениям "Донецк - Еленовка" и "Донецк - Мандрыкино".

Пользователи сети сразу принялись комментировать кадры, многие возмущены из-за сложившейся ситуации, другие сравнили увиденное в Донецке с происходящем в Абхазии.

"Прям Абхазия", "Люков не хватает в вагонах, ворота раскрыты, хороший металлолом пока не сгниет полностью", "Режут не спеша , там дальше вагоны раньше ремонтировали, теперь в обратную сторону", "вижу бурный расцвет экономики", "экология улучшается".

Напомним, в "ДНР" решили нанести "удар" по экономике Украины.

Как сообщала Politeka, боевики «Л/ДНР» приведены в боевую готовность.

Также Politeka писала, что украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.